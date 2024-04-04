15 років ув’язнення отримав російський агент, який готував ракетні удари по аеродромах Кіровоградщини

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент фсб, який готував серію повітряних атак рф на Кіровоградщину.

За вказівкою російської спецслужби її поплічник мав скоригувати ракетні удари по аеродромах Сил оборони.

Щоб виконати вороже завдання, зловмисник обходив периметри об’єктів авіаційної інфраструктури, де намагався виявити бойові літаки ЗСУ.

Крім того він звертав увагу на можливу наявність поблизу потенційних «цілей» зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Отримані відомості агент мав передати своєму російському куратору для коригування ворожого вогню в «обхід» української ППО.

Служба безпеки затримала зловмисника на початку літа 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об’єкта.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило слідство, ворожим поплічником є різноробочий з Кропивницького, якого фсб дистанційно завербувала на початку 2023 року.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої антиукраїнські дописи в прокремлівських Телеграм-каналах.

Встановлено, що зрадник був на прямому зв’язку з кадровим співробітником 5-ї служби фсб, який перебував у тимчасово окупованому Криму.

Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат у месенджері, а кожен сеанс «листування» зрадник розпочинав з кодового слова.

За співпрацю з окупантами він отримував грошові «перекази» у криптовалюті.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України