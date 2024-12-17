15 років ув’язнення отримав волинянин за сексуальне насильство над малолітньою донькою 

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді вирок мешканцю Волинської області за сексуальне насильство стосовно малолітньої дитини (ч. 4 та ч. 6 ст. 153 КК України).

Засудженому призначено покарання – 15 років позбавлення волі.

Відомості про нього внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої особи.

Прокурори в судах всіх інстанцій довели, що у жовтні 2021 року чоловік, скориставшись тим, що дружини не було вдома, вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно своєї 10-річної доньки. Надалі батько повторно вдався до сексуального насильства над дівчинкою, розраховуючи, що вона не наважиться про це розповісти.

Кривдник дитини категорично заперечував причетність до злочинів. Усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності і навіть умовив дружину натиснути на доньку для зміни її показань в суді.

У засудженого та його дружини троє спільних дітей.

Під час розслідування прокурори забезпечили проведення допиту потерпілої у слідчого судді із застосуванням аудіо- відеофіксації за участю психолога. Попри зміну дитиною показань у суді, цей допит покладено в основу обвинувального вироку.

Сторона захисту після відмови у задоволенні апеляційної скарги щодо скасування вироку суду першої інстанції подала касаційну скаргу. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у її задоволенні відмовив і поставив крапку у справі.

Офіс Генпрокурора