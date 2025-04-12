15 років ув’язнення отримав житель Горішніх Плавнів за замахи на зґвалтування двох малолітніх дівчат та побиття жінки

За публічного обвинувачення прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури жителя м. Горішні Плавні визнано винним у заподіянні легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, та у замахах на зґвалтування особою, яка раніше вчиняла сексуальне насильство, вчинених повторно щодо осіб, які не досягли чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 125, ч. 3 ст. 15, ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

Його засуджено до 15 років і 2 місяців позбавлення волі.

У суді І інстанції доведено, що в березні 2023 року в м. Горішні Плавні чоловік у під’їзді будинку завдав малолітній дівчинці кілька ударів кулаком в обличчя і живіт та намагався зґвалтувати. Його дії помітив мешканець будинку та вилаяв. Чоловік утік, проте невдовзі в іншому будинку вчинив аналогічні дії стосовно ще однієї дитини. Крики дівчинки про допомогу почула мешканка під’їзду. Жінка вийшла з квартири і запитала, що відбувається, але у відповідь отримала від кривдника удар кулаком у вухо.

На момент скоєння злочинів потерпілим було 12 та 10 років. Лише завдяки небайдужості мешканців будинків обвинувачений не довів свої наміри до кінця.

Чоловік – неодноразово судимий за різні кримінальні правопорушення, зокрема й за сексуальне насильство. Свою вину у скоєнні інкримінованих злочинів визнав. Наразі він перебуває під вартою. Після набрання вироком законної сили інформація стосовно нього буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури