15 років ув’язнення отримав житель Рівненського району за жорстоке вбивство колишньої дружини
Прокурори Рівненської окружної прокуратури в суді довели вину жителя села Шпанів, Рівненського району, в жорстокому вбивстві колишньої дружини (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).
Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що 17 жовтня 2022 року між колишнім подружжям, яке проживало разом, виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс жінці численні удари молотком по голові. Від отриманих травм 59-річна потерпіла померла на місці події.
Під час судового розгляду обвинувачений вину визнав частково, наразі він перебуває під вартою.
Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Рівненської окружної прокуратуриTweet