15 років ув’язнення отримав житель Тячівщини, який систематично ґвалтував неповнолітніх доньок

У вересні 2022 року до поліції звернулася 12-річна закарпатка. Дівчинка розповіла поліцейським, що її батько протягом тривалого часу систематично вчиняє дії сексуального характеру відносно неї та її неповнолітньої сестри.

Слідчі та оперативники Тячівський районний відділ поліції, які виїхали за місцем проживання потерпілих дітей, провели першочергові заходи, у ході яких їм вдалося отримати докази, що підтверджували покази неповнолітньої заявниці.

Тоді 39-річного підозрюваного поліцейські одразу ж затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру ч. 2, 3, 4, 6 ст. 152 Кримінального кодексу України. Після проведення усіх необхідних слідчих дій та експертних досліджень слідчі скерували обвинувальний акт разом з матеріалами справи для судового розгляду.

На підставі зібраної поліцейськими доказової бази, Тячівський районний суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину та призначив йому покарання — 15 років позбавлення волі. Окрім цього, засуджений має сплатити по 1 мільйону гривень моральної шкоди кожній із потерпілих.

Поліція Закарпатської області