15 років ув’язнення отримав зрадник із Сумщини, який воював на боці рашистів
За матеріалами ДБР суд заочно визнав винним у державній зраді колишнього військовослужбовця із Сумської області, який воював проти України на боці росії.
У 2019 році чоловік разом із родиною переїхав до російського Бєлгорода, отримав громадянство рф, а після початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав окупаційної армії.
У вересні 2022 року під час боїв поблизу села Червонопопівка на Луганщині його разом з іншими військовими рф взяли в полон українські захисники. Згодом перебіжчика обміняли на українських полонених.Tweet