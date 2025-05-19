15 років ув’язнення отримав зрадник із Сумщини, який воював на боці рашистів

За матеріалами ДБР суд заочно визнав винним у державній зраді колишнього військовослужбовця із Сумської області, який воював проти України на боці росії.

У 2019 році чоловік разом із родиною переїхав до російського Бєлгорода, отримав громадянство рф, а після початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав окупаційної армії.

У вересні 2022 року під час боїв поблизу села Червонопопівка на Луганщині його разом з іншими військовими рф взяли в полон українські захисники. Згодом перебіжчика обміняли на українських полонених.

Державне бюро розслідувань