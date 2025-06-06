15 років ув’язнення отримав зрадник, який корегував російські артобстріли прикордоння Сумщини

За доказовою базою Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, якого СБУ затримала у червні 2022 року під час контрдиверсійної операції на Сумщині.

Як встановило розслідування, зловмисник коригував артилерійські удари рашистів по регіону.

Основними цілями ворога були підрозділи українських військ, які захищали прикордонні райони на північно-східних рубежах України.

За наявними даними, окупанти планували використати розвіддані для вогневого ураження укріпрайонів Сил оборони і подальшого прориву диверсійно-розвідувальних груп рф.

За даними слідства, ворожим агентом виявився 34-річний колишній працівник місцевої залізничної станції, якого дистанційно завербував співробітник фсб. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Як встановило розслідування, зрадник проживав поблизу державного кордону, де обходив навколишню місцевість, щоб виявити і сфотографувати локації Сил оборони.

Зібрані відомості він месенджером відправляв куратору з фсб за допомогою анонімного чату у визначені сеанси агентурного зв’язку.

Під час обшуків у помешканні зрадника вилучено мобільний телефон та комп’ютер із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України