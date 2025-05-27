15 років ув’язнення отримав зрадник, який коригував російські ракетні атаки по Одесі та Житомиру

За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб, який шпигував в Одесі та Житомирі.

За матеріалами справи, зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рф по Силах оборони, зокрема по штабах та логістичних центрах ЗСУ.

Як встановило розслідування, наведенням вогневого ураження займався 19-річний одесит, якого дистанційно завербував співробітник фсб по москві та московській області.

Для вербування російський спецслужбіст використав Телеграм-канал, де зрадник шукав «легких заробітків».

Спочатку агент мав виконувати ворожі завдання в Одесі, а згодом його «відрядили» до Житомира. Там він орендував квартиру поблизу військової частини, щоб з’ясувати часові інтервали найбільшої концентрації особового складу і техніки на об’єкті.

Ці дані ворог планував використати, щоб завдати максимального ураження під час повітряного удару по військовій базі.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів завдяки викриттю агента ще на початковому етапі його розвідактивності.

Після убезпечення локацій Сил оборони і документування злочинів зрадника було затримано «на гарячому» у червні 2024 року, коли він шпигував біля режимного об’єкта.

У затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів колегія суддів визнала його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України