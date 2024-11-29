15 років ув’язнення отримав зрадник, який наводив російські ракети на оборонні заводи Харкова

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі отримав ще один агент фсб, який діяв у Харкові. Зловмисник готував серію повітряних ударів рф по стратегічній інфраструктурі міста.

За матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої фармкомпанії.

Під виглядом робочих поїздок агент збирав інформацію про військові об’єкти, серед яких були оборонні підприємства, та «звіряв» їхні координати з локаціями на гугл-картах.

Контррозвідка СБУ викрила фігуранта і затримала його під час спецоперації в обласному центрі у вересні 2023 року.

При обшуку в його помешканні та автомобілі вилучено мобільні телефони зі схемами розташувань потенційних цілей, які він намагався передати фсб.

За даними слідства, засуджений потрапив у поле зору окупантів як ідейний прихильник рашизму, про що він неодноразово писав у російських соцмережах.

Після вербування агент використовував законспірований канал зв’язку з фсб за допомогою анонімних чатів у месенджерах, які він зареєстрував на телефонні номери іноземних операторів.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України