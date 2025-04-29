15 років ув’язнення отримав зрадник, який шпигував для фсбшників на прикордонні Сумщини

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб, який шпигував за Силами оборони на Сумщині.

Як встановило розслідування, зловмисник намагався виявити місця найбільшого зосередження підрозділів ЗСУ на прикордонні регіону.

Для збору розвідданих агент обходив місцевість та приховано фіксував локації українських військ на камеру телефону, вдаючи, що він розмовляє, приклавши телефон до вуха.

Ще одним його завданням був пошук потенційних кандидатів на вербування до агентурної мережі фсб, яку ворог планував створити на території області.

Співробітники СБУ затримали агента у січні 2024 року за місцем проживання у Сумах під час його підготовки до нової розвідвилазки в районі північного кордону.

За даними слідства, завдання окупантів виконував 56-річний місцевий мешканець, що потрапив у поле зору фсб, коли публікував антиукраїнські коментарі в «Однокласниках».

Після дистанційного вербування агент приступив до збору інформації, яка потрібна була ворогу для підготовки нових авіаударів та спроб прориву ДРГ на територію Сумщини.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії рф проти України).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України