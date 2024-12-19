15 років ув’язнення отримав зрадник, який встановив вебкамери біля Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі отримав ще один російський агент, який діяв у Миколаєві. Зловмисник шпигував за кораблями Сил оборони і торговельного флоту України в акваторії Чорного моря.

Щоб відслідкувати локації українських плавзасобів, агент встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту.

Ці відеопристрої мали в режимі реального часу фіксувати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу російській розвідці.

Під час проведення спецоперації в лютому цього року СБУ своєчасно виявила і деактивувала приховані камери, а потім затримала зловмисника, коли він намагався встановити ще один відеопристрій.

При розслідуванні стало відомо, що додатковим завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, зокрема військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

За даними слідства, зловмисником виявився електрик місцевої припортової компанії, якого окупанти дистанційно завербували наприкінці 2023 року.

У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію рф.

Після вербування агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у фігуранта виявлено інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України