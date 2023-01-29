15 років ув’язнення з конфіскацією майна – на Запоріжжі засуджено ще одного бойовика фейкової «ДНР»

За публічного обвинувачення Запорізької обласної прокуратури вироком суду бойовика так званої «ДНР» визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Прокурори в суді довели, що в лютому 2022 року мешканець Шахтарська, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій «ДНР».



На посадах стрілка та командира окремих підрозділів чоловік виконував злочинні накази військового керівництва рф – здійснював оборону визначених бойових позицій, чергував та забезпечував контрольно-пропускні функції на блокпостах. Також він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України в Пологівському районі.

У серпні 2022 року в ході бойових дій поблизу с. Приютне Запорізької області військовослужбовцями ЗСУ його було взято в полон.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура