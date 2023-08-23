15 років ув’язнення за державну зраду – прокуратура відстояла в апеляційному суді вирок киянину, який здав ворогові позиції ЗСУ

За принципової позиції Київської міської прокуратури 22.08.2023 Київським апеляційним судом залишено в силі вирок Солом’янського районного суду міста Києва, яким громадянина України засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурором у суді доведено, що мешканець Києва після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну створив телеграм-канал, у якому поширював текстові повідомлення та статті антиукраїнського характеру.

Серед користувачів вказаного телеграм-каналу були представники збройних сил країни-агресора.

У березні 2022 року обвинувачений розмістив через вказаний телеграм-канал інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва.

У подальшому ворогом з «Градів» та «Смерчів» було неодноразово здійснено обстріли зазначених підрозділів, внаслідок чого дві особи загинули та ще четверо отримали тілесні ушкодження.

Чоловіка затримали у березні 2022 року.

06 лютого 2023 року Солом’янський районний суд міста Києва засудив його до 15 років ув’язнення.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура