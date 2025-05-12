15 років ув’язнення – за державну зраду судили працівника «Маріупольського СІЗО»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 39-річного жителя села Дем’янівка Маріупольського району Донецької області винуватим у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із позбавленням на три роки права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління і контролю, підприємствах і організаціях державної та комунальної власності, а також із конфіскацією майна.

Окрім того, засудженого позбавлено спеціального звання «старший сержант внутрішньої служби».

Прокурори в суді довели, що після окупації Маріуполя російськими військами молодший інспектор відділу режиму і охорони Державної установи «Маріупольський слідчий ізолятор», підтримуючи проросійські ідеї, перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, зрадив присязі українському народові та поступив на службу до незаконного органу держави-агресора – «государственного бюджетного учреждения «Мариупольский следственный изолятор государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции донецкой народной республики».

Працюючи у псевдооргані, він надавав окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просував ідеї проросійської спрямованості.

Спеціальне досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури