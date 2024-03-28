15 років ув’язнення за колабораційну діяльність отримав поліцейський зі Скадовська

Колишній поліцейський патрульної поліції з початку збройної агресії рф проти України добровільно перейшов на бік ворога. Вирок оголошено за процедурою “in absentia”.

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду колишнього працівника Скадовського районного управління поліції визнано винним у колабораційній діяльності (ч.7 ст.111-1 КК України).

Вирок суду – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 15 років та з конфіскацією майна.

Прокурор довів у суді, що поліцейський підтримуючи воєнну агресію рф проти України, погодився на пропозицію окупаційної влади та зайняв посаду так званого «начальника дорожньо- патрульної служби» у так званому «Голопристанском районном отделеним полиции ГУ МВД Херсонской области».

На цій «посаді» приймав безпосередню участь в організації охорони виборчих дільниць у Скадовську під час проведенні референдуму по приєднанню Херсонської області до рф та забезпечував організацію агітаційних заходів на підтримку окупаційного режиму.

Оперативний супровід – Управління СБУ в Кіровоградській області.

Кіровоградська обласна прокуратура