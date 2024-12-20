15 років за ґратами проведе педофіл, який ґвалтував малолітню доньку співмешканки

За принципової позиції прокурорів Рівненської обласної прокуратури апеляційний суд залишив у силі вирок 31-річному чоловікові, якого обвинувачували у зґвалтуванні малолітньої падчерки (ч. 4, ч. 6 ст. 152 КК України).

Чоловікові таки доведеться 15 років провести за ґратами, а його дані занесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Так, прокурорами доведено, що уродженець Закарпаття, який проживає на Сарненщині, у серпні 2021 року кілька разів зґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Чоловік скористався безпорадним станом та відсутністю життєвого досвіду в тоді ще 13-річної дівчинки.

У січні цього року колегія суддів Рівненського районного суду ухвалила вирок. Втім обвинувачений своєї вини не визнав, з рішенням не погодився і подав апеляційну скаргу, у якій просив його виправдати. Однак, Рівненський апеляційний суд, заслухавши доводи прокурора, залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури