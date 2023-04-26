15 років за ґратами проведе сім’я агентів російської воєнної розвідки

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох зрадників, які передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Обох ворожих поплічників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

За матеріалами СБУ суд призначив їм по 15 років тюрми.

Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр. При цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях «днр».

Влітку минулого року вони дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону «Спарта», який брав участь у бойових діях на східному фронті. У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою агресора вони збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії. Насамперед вони намагались розшукати склади із зброєю та боєприпасами українських військ.

Отримані відомості російські агенти передавали окупантам через мережу «зв’язкових» воєнної розвідки рф на захопленій частині Донецької області. Для комунікації використовували закриті чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох поплічників агресора винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України