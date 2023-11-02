15 років за ґратами проведе житель Житомирщини за зґвалтування малолітньої

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Бердичівської окружної прокуратури громадянина визнано винним у зґвалтуванні малолітньої особи, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 152 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 36-річний чоловік неодноразово, протягом декількох місяців 2020 року вчиняв сексуальне насильство щодо малолітньої дівчинки.

Засуджений тривалий час приятелював із сім’єю, демонстрував добре ставлення, за що батьки мали намір обрати його хрещеним дитини.

Вони проживали в одному місті. Чоловік відвідував родину та часто запрошував дівчинку до себе додому (інколи з ночівлею), пригощав солодощами, дарував подарунки. А потім, користуючись довірою та тим, що потерпіла у міру свого малолітнього віку не здатна правильно усвідомлювати вчинених дій, скоював стосовно неї насильство сексуального характеру.

В судовому засіданні обвинувачений не визнав свою вину.

Інформацію про обвинуваченого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

З дня затримання його взято під варту, де він перебуватиме до набуття вироком чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури