15 років за ґратами проведе зрадник, який передавав ворогу розвіддані про ЗСУ та об’єкти інфраструктури

За матеріалами ДБР, Херсонський міський суд визнав винним у державній зраді військовослужбовця, який збирав та передавав ворогу дані про дислокацію, чисельність, озброєння, маршрути пересування сил та засобів ЗСУ, а також відомості про критичну та цивільну інфраструктуру.

Мешканець Херсонської області мав проросійські погляди, які відкрито висловлював навіть під час широкомасштабного вторгнення у російських соцмережах «однокласники» та «вконтакте». Він вирішив співпрацювати з ворогом і встановив контакт із представником незаконного збройного формування так званої «днр».

Зрадник збирав та передавав через месенджер військові й інші дані, зокрема інформацію про цивільні об’єкти, що могли зацікавити окупантів, зокрема цивільні судна в порту Одеси та магазини, де часто бувають військовослужбовці. Усі передані відомості він підтверджував геолокаційними мітками.

Крім того, ворог замовляв у нього дані про особовий склад військових частин, блокпости, місця зберігання боєприпасів, ремонт військової техніки, адреси військкоматів та госпіталів у різних містах України. Для виконання цих завдань зрадник у кінці літа 2024 року мобілізувався до ЗСУ.

За кілька місяців, зрозумівши, що може бути викритий, зрадник самовільно залишив свою частину і продовжив працювати на ворога.

У лютому 2025 року працівники Бюро у співпраці з СБУ затримали та арештували чоловіка.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань