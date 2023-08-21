15 років за ґратами проведе зрадник, який створив агентурну мережу російської розвідки у Дніпрі

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав резидент (координатор) агентурної мережі головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла у Дніпрі.

Зловмисники коригували російські ракетні удари по місту, а потім «звітували» агресору про наслідки ворожих атак.

Для прикриття розвідувально-підривної діяльності резидент воєнної розвідки рф використовував свій статус голови однієї з місцевих громадських організацій.

Однак це не допомогло – зловмисника та 6 учасників його групи було затримано у результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Дніпрі у січні цього року. Ще одного учасника цієї мережі Служба безпеки затримала у серпні.

За матеріалами СБУ суд призначив резиденту російського гру 15 років тюрми.

Як встановило слідство, злочинцем є місцевий житель, який ще на початку повномасштабного вторгнення рф був завербований кадровим співробітником воєнної розвідки країни-агресора.

Тоді він отримав завдання сформувати власну агентурну мережу і перейти в «режим очікування».

Навесні 2022 року ворожа група приступила до збору інформації про місцезнаходження і технічний стан ключових об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Серед них – енергогенеруючі підприємства, які забезпечували електропостачання до більшості житлових будинків, лікарень та промислових компаній в обласному центрі.

Резидент передавав отримані від своїх інформаторів розвіддані напряму своєму «куратору» з російського гру через анонімні месенджери.

На підставі зібраних доказів ворожого поплічника визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України