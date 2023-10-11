15 років за ґратами проведуть 4 бойовики, які разом з «вагнерівцями» воювали під Бахмутом та Лисичанськом

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 4 зрадники, які вступили до окупаційних угруповань рф і воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Українські захисники взяли бойовиків у полон під час боїв поблизу Кліщіївки та Лисичанська влітку цього року.

За матеріалами СБУ суд призначив їм 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, засудженими є четверо мешканців тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Влітку та восени 2022 року зловмисники добровільно прибули до так званих «мобілізаційних пунктів рф», щоб приєднатися до російських загарбників у війні проти України.

Там їх зарахували на посади стрільців у складі батальйону «Призрак» та оперативно-бойового тактичного формування «Каскад» Південного військового округу зс рф.

Після перекидання на фронт вони разом з найманцями російської приватної військової компанії «Вагнер» брали участь у веденні бойових дій на Бахмутському та Лисичанському напрямках.

Крім обстрілів позицій українських військ зрадники допомагали «вагнерівцям» облаштовувати фортифікаційні споруди та укріпрайони.

На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав усіх чотирьох зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України