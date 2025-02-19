15 років за ґратами та конфіскація майна – суд залишив у силі вирок чернівчанину за співпрацю з ворогом і виправдовування російської агресії

За принципової позиції прокурорів Чернівецької обласної прокуратури Чернівецький апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисника і обвинуваченого та без змін вирок суду першої інстанції, яким жителя Чернівців визнано винним у закінченому замаху на вчинення державної зради та виправдовуванні збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели вину 36-річного чернівчанина, який схвалював дії ворога. Спілкуючись через анонімний вебсайт із громадянином, що представився йому військовослужбовцем зс рф, буковинець виправдовував війну рф проти України та виявив бажання допомагати окупантам.

Він передавав «куратору» координати критичних та цивільних об’єктів у Чернівцях, надсилаючи текстові повідомлення. Свою відданість рф засвідчував у прямому ефірі російської чат-рулетки, де на камеру проявляв зневагу до державних символів України і заявляв про готовність воювати на боці окупанта.

З вироком суду чоловік та його захисники не погодились та подали апеляційні скарги, вимагаючи змінити вирок та пом’якшити покарання.

Однак прокурори довели, що рішення суду першої інстанції є законним, а призначене покарання справедливим.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області за оперативного супроводу СБУ.

Чернівецька обласна прокуратура