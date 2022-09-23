15 років за ґратами з конфіскацією майна – на Полтавщині засуджено сімох учасників «народної міліції ДНР»

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури 7 жителів Донеччини визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України). Вироками суду кожному з них призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокуратурою доведено, що наприкінці лютого 2022 року чоловіки вступили до так званої «народної міліції Донецької народної республіки» та служили в різних підрозділах мотострілецького батальйону на посадах кулеметників та стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю.

Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування вони виконували накази командирів російської армії, облаштовували блокпости, на яких перевіряли документи, особисті речі людей та транспортні засоби.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Офіс Генпрокурора