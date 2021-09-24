15 років за зґвалтування малолітньої доньки — Верховний Cуд залишив без змін вирок для мешканця Чернігівщини

Верховний Суд підтримав позицію ювенальних прокурорів і залишив без змін вирок суду першої інстанції та ухвалу Чернігівського апеляційного суду, якими мешканця Чернігівщини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Також Верховний Суд відхилив касаційну скаргу засудженого.

Козелецький районний суд своїм вироком від 23 грудня 2020 року визнав винним громадянина у зґвалтуванні своєї 13-річної доньки і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Суд встановив, що до затримання у грудні 2020 року чоловік неодноразово ґвалтував свою малолітню дитину.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури