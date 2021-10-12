15 та 10 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітніх – прокуратура відстояла в апеляції два вироки

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За принципової позиції ювенального прокурора Київської міської прокуратури Київським апеляційним судом залишено без змін вироки судів першої інстанції у двох кримінальних провадженнях за фактами розпусних дій та сексуального насильства щодо дітей.

Так, згідно із матеріалами обвинувачення, підтриманого Подільською окружною прокуратурою у 2019 році, 33-річний чоловік, проживаючи разом із матір’ю двох дітей, залякуючи їх, задовольняв статеву пристрасть неприроднім способом із малолітнім хлопчиком та ґвалтував його неповнолітню сестру.

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Вироком суду першої інстанції чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 153, ч. 1 ст. 156 та ч. 2 ст. 156 КК України та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Також, у 2020 році Шевченківською окружною прокуратурою підтримано обвинувачення відносно 21-річного чоловіка, який скориставшись відсутністю дорослих осіб поруч, зґвалтував малолітню сусідку, заманивши її на горище будинку, в якому вони проживали.

Вироком суду першої інстанції чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України та призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі.

У обох випадках підсудні оскаржили оголошені їм вироки.

Однак завдяки принциповій позиції прокуратури, апеляційні скарги захисників залишено без задоволення, а вироки судів першої інстанції — без змін.

Київська міська прокуратура

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