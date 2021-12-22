₴15 тис. за непритягнення до адміністративної відповідальності – на Вінниччині підозрюють співробітників поліції

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, повідомлено про підозру оперуповноваженому районного управління поліції на Вінниччині в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України) та інспектору сектору реагування патрульної поліції ще й у незаконному заволодінні документами ( ч. 1 та ч. 3 ст. 357 КК України).

За даними слідства, у квітні 2021 року поліцейські зупинили водія автівки за підозрою у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння. За непритягнення до адміністративної відповідальності вимагали 15 тисяч гривень. Для «гарантії» отримання коштів поліцейські забрали у водія документи на авто та паспорт для виїзду за кордон.

Через кілька днів поліцейські зупинили цього ж водія. Вимагали у нього документи на автомобіль, які ж самі і вилучили. Вони погрожували водію скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення через відсутність документів. Поліцейські забрали у керманича автомобіль та ключі від нього.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Управління внутрішньої безпеки НП України та УСБ у Вінницькій області.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури