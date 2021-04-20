₴15 тисяч за уникнення покарання — на Кіровоградщині затримали чоловіка, який намагався підкупити правоохоронця

За закриття кримінального провадження чоловік запропонував посадовцю кропивницької поліції грошову винагороду. Його затримали оперативники внутрішньої безпеки спільно з поліцейськими Кіровоградщини.

До Працівників Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся начальник сектору дізнання одного з відділень Кропивницького районного управління поліції та повідомив про пропозицію йому неправомірної вигоди.

27-річний чоловік — фігурант кримінального провадження, розпочатого за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, запропонував поліцейському 15 000 гривень «відкупних» за уникнення відповідальності.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі поліції Кіровоградщини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури чоловіка затримали при передачі частини від обіцяної суми — 5 000 гривень. Гроші вилучено.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За надання службовій особі неправомірної вигоди йому готується вручення підозри та загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України