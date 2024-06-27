$15 тисяч за обіцянку довідки про фіктивну інвалідність – миколаївські поліцейські заблокували схему «ухилянства»

Зловмисники за певну суму коштів в іноземній валюті пообіцяли клієнту вплинути на посадових осіб лікарського закладу щодо оформлення групи інвалідності та подальшого зняття чоловіка з військового обліку. Нині слідчі поліції оголосили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили протиправні дії миколаївців слідчі слідчого відділу Миколаївського райуправління поліції за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України в Миколаївській області та процесуального керівництва окружної прокуратури Миколаєва.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що двоє миколаївців – 20 та 22 років, спланувавши схему незаконного заробітку, змовились спільно надавати послуги чоловікам призовного віку незаконно ухилятися від проходження військової служби. Один із ділків повинен був підшукувати клієнтів, а інший нібито мав можливість впливати на посадових осіб обласного центру медико-соціальної експертизи. В результаті спільної роботи зловмисників клієнти, сплативши 15 тисяч доларів, отримували обіцянку набути статусу людини з інвалідністю, що, в свою чергу, дозволяє військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон.

Після отримання останньої частини коштів у сумі 3000 доларів США правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди». За скоєне підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської поліції