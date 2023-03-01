₴150 000 за уникнення кримінальної відповідальності – підозрюваний у заволодінні бюджетними коштами намагався підкупити слідчого

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру 64-річному мешканцю міста Миколаєва за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, чоловік, який є керівником підприємства та підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами місцевого бюджету виділеними на проведення ремонту покрівель багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, за ч. 2 ст.191 КК України, запропонував слідчому Національної поліції неправомірну вигоду у розмірі 150 000 гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Заходи з викриття правопорушення проводилися СУ ГУ НП в Миколаївській області та Миколаївським управлінням ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура