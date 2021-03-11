1500 доларів хабаря з перевізника за перемогу в конкурсі — затримано начальницю управління Волинської ОДА

Протиправну діяльність посадової особи викрили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласного управління поліції.

За даними слідства, керівниця одного з управлінь вимагала неправомірну вигоду від підприємця, який займається пасажирськими перевезеннями. За 1500 доларів США вона гарантувала підприємцю перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування.

Учора, 10 березня, у Луцьку поліцейські затримали правопорушницю після того, як вона отримала кошти. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення керівниці управління облдержадміністрації про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування буде перевірятися причетність інших осіб до організації та функціонування корупційної схеми.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України