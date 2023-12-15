1500 доларів за сприяння в оформленні групи інвалідності: на Сарненщині на хабарі викрито лікаря

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури лікарю-травматологу одного з медзакладів Сарненщини повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними досудового розслідування, чоловік висловив пропозицію надати йому неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення членами МСЕК та виготовлення необхідних медичних документів для отримання клієнтом групи інвалідності. В подальшому це дозволило б чоловікові отримати відстрочку від мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон.

Лікаря викрито «на гарячому» під час одержання 1500 доларів США хабаря.

У ході проведення невідкладного обшуку в його кабінеті виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди, а також ще понад 230 тис. грн, 4 700 доларів США та медичні документи.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу. Крім того, перевіряється причетність до вчинення злочину працівників медзакладу, а також законність отримання іншими особами медичних документів, які дають право на відстрочку від мобілізації.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури