$1500 за фіктивну хворобу та непридатність до служби: на Хмельниччині затримали члена ВЛК

Фігурант мав допомогти прийняти військово-лікарській комісії «правильне» рішення щодо придатності громадянина до військової служби.

Знешкодили чергову схему ухилення від призову оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з СБУ. Організував її члена військово-лікарської комісії одного з медичних закладів області. За 1500 доларів США обіцяв громадянам зробити їх непридатними до служби та підвередити «хворобу» відповідним висновком ВЛК шляхом впливу на інших членів комісії.

17 серпня фігуранта затримали під час отримання частини коштів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили гроші, документацію щодо визнання непридатними до військової служби інших пацієнтів тощо.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України