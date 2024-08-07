$1500 за повернення сільгосптехніки – на хабарі викрито співробітника поліції Сумського РУП

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури співробітнику Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США від підприємця за повернення сільськогосподарської техніки, яка була вилучена в рамках кримінального провадження. Спочатку правоохоронець отримав 500 доларів США, а вже 2 серпня 2024 року під час передачі решти від обумовленої суми він був затриманий.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 242 тис. 240 грн застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, у взаємодії зі співробітниками СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура