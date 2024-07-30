$1500 за уникнення мобілізації «з релігійних переконань» – на Закарпатті правоохоронці викрили нову схему

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури 45-річному ужгородцеві повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний – місіонер релігійної організації, що діє на території Закарпаття. Маючи доступ до неї, чоловік шукав осіб призовного віку, готових за грошову винагороду одержати фіктивні документи про членство в об’єднанні.

Основною перевагою для потенційних кандидатів було те, що приналежність до організації підтверджувала заборону на проходженнями ними військової служби «за релігійними переконаннями».

Долучитися туди вартувало до 1500 доларів США з особи. На отриманні цієї суми коштів правоохоронці і затримали місіонера організації.

Наразі встановлюють усі деталі незаконної схеми, яка перешкоджала проведенню мобілізації до лав захисників України.

Затриманому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу. Розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури