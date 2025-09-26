₴16,6 млн збитків державі: викрито схему фіктивного працевлаштування у Держуніверситеті «Київський авіаційний інститут»

Посадовці навчального закладу упродовж 2021–2024 років організували схему з фіктивного працевлаштування 89 громадян, які фактично не виконували жодних обов’язків.

До оборудки було причетне керівництво служби охорони університету. Вони підбирали «персонал», оформлювали документи на їхнє працевлаштування та табелювали робочий час. Гроші надходили на банківські картки, якими розпоряджалися учасники схеми. Надалі кошти обготівковувались та розподілялися між ними.

Схему ліквідували слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Поліцейські провели обшуки у Києві за місцями проживання трьох фігурантів, у ході яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що містять доказову інформацію. Усім трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та організованою групою (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Правоохоронці також скерували до суду клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керівництво КАІ повністю сприяє слідству. Фігуранти на момент подачі заяви про вчинення злочину вже були звільнені з посад і нині не мають жодного відношення до університету.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України