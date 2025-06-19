₴16 млн збитків Укрнафті та ухилення від сплати майже ₴10 млн податків – повідомлено про підозру директору приватної компанії

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору приватної компанії за фактами заволодіння коштами, ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2023 році через повномасштабне вторгнення рф в Україну керівництво ПАТ «Укрнафта» прийняло рішення про убезпечення цінних активів від руйнівного впливу держави-агресора. Воно полягало у переміщенні власних нафтопродуктів зі звичних місць їх зберігання, до інших – більш безпечних.

У зв’язку з цим ПАТ «Укрнафта» уклало з приватною компанією договір про транспортне експедирування вагонів з тимчасовим використанням під’їзних колій.

В подальшому директор приватної компанії надавав службовим особам ПАТ «Укрнафта», які не були обізнані про його злочинний план, акти надання послуг із завідомо неправдивими відомостями щодо приймання вагонів та документальне відображення перебування вагонів прийнятих товариством. Хоча фактично вагони не прибували на під’їзні колії у межах залізничної станції.

Такими діями підозрюваного ПАТ «Укрнафта» завдано понад 16 млн грн збитків.

Також, директор приватної компанії уклав договори про надання транспортно-експедиційних послуг з підприємствами з ознаками фіктивності, оформивши операції, які фактично не здійснювалися. В результаті цього він безпідставно ухилився від сплати податків до бюджету у сумі 9,9 млн грн.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора