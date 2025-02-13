16-річна агентка рашистів виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції у Житомирі

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку рф, яка готувала теракт проти українських правоохоронців у Житомирі 19 січня цього року.

Нагадаємо, тоді СБУ затримала двох російських агентів на спробі підриву наряду поліції, що мав прибути за викликом на 102.

Наразі затримано фігурантку, яка на замовлення рф виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП), якими ворог намагався підірвати житомирських поліцейських.

Зловмисницею виявилась 16-річна місцева жителька, яку в Телеграм-каналі завербував російський спецслужбіст.

За його інструкцією дівчина самостійно виготовила вибухівки, до однієї з яких під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації. Потім заховала їх у схроні, а геолокацію скинула російському куратору.

Згодом за цими координатами двоє терористів забрали СВП і намагались підірвати українських правоохоронців.

Після попередження теракту фігурантка «залягла на дно», переховуючись за адресами своїх родичів.

Контррозвідка СБУ встановила її місцеперебування і затримала у Бердичівському районі.

Встановлено, що коли фігурантка переховувалась від правосуддя, вона отримала додаткові замовлення з рф на виготовлення нових СВП.

Під час обшуків за місцями перебування затриманої вилучено компоненти для вибухівок, «змінні» сім-карти для конспірації та мобільний телефон із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України