16-річного українця затримано у справі про подвійне вбивство у Німеччині
У Німеччині затримано 16-річного українця за підозрою у вбивстві жінки та однорічної дитини/
Минулими вихідними у німецькому місті Дорстен на лісовій стежці було виявлено тіло 32-річної українки та її однорічної доньки. За даними поліції Реклінгхаузена та прокуратури Ессена, до поліції звернувся 16-річний підліток, який визнав свою причетність до злочину. Його заарештували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ntv.
«Підліток звернувся до служб екстреної допомоги на місце події в неділю ввечері та визнав свою причетність до злочину, повідомляє поліція Реклінгхаузена та прокуратура Ессена. Підозрюваний – українець, який проживає в Дорстені», – йдеться у повідомленні.
Жертв було виявлено на лісовій стежці в неділю. Жінку вперше виявила свідок близько 6-ї ранку. Спочатку вона подумала, що жінка спить. Підтвердила смерть жінки та виявила тіло дитини в сусідньому кущі.
З самого початку поліція підозрювала насильницький злочин. Про інцидент повідомили численні свідки. Речниця поліції заявила, що очікується, що розтин буде завершено пізніше сьогодні.Tweet