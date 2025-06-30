16-річного українця затримано у справі про подвійне вбивство у Німеччині

У Німеччині затримано 16-річного українця за підозрою у вбивстві жінки та однорічної дитини/

Минулими вихідними у німецькому місті Дорстен на лісовій стежці було виявлено тіло 32-річної українки та її однорічної доньки. За даними поліції Реклінгхаузена та прокуратури Ессена, до поліції звернувся 16-річний підліток, який визнав свою причетність до злочину. Його заарештували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ntv.

Підозрюваний є українцем і проживає в Дорстені, як і загиблі жінка та дитина. Поліція виявила тіла в неділю. Спочатку правоохоронці припустили, що це було насильницьке злочинство, оскільки про інцидент повідомили численні свідки.

«Підліток звернувся до служб екстреної допомоги на місце події в неділю ввечері та визнав свою причетність до злочину, повідомляє поліція Реклінгхаузена та прокуратура Ессена. Підозрюваний – українець, який проживає в Дорстені», – йдеться у повідомленні.

Жінку, знайдену мертвою, було ідентифіковано як 32-річну українку, повідомили слідчі. Мертвій дитині був один рік і сім місяців, і вона була дочкою жінки. Обидві проживали в Дорстені.

Жертв було виявлено на лісовій стежці в неділю. Жінку вперше виявила свідок близько 6-ї ранку. Спочатку вона подумала, що жінка спить. Підтвердила смерть жінки та виявила тіло дитини в сусідньому кущі.

З самого початку поліція підозрювала насильницький злочин. Про інцидент повідомили численні свідки. Речниця поліції заявила, що очікується, що розтин буде завершено пізніше сьогодні.