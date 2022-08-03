16-річну жительку Черкащини викрили у злочинних схемах з продажу в Інтернеті неіснуючого товару

Дівчина збагачувалася за рахунок громадян, використовуючи в одній із популярних соціальних мереж сторінку вдаваної крамниці. Правоохоронці викрили правопорушницю. Встановлені кілька громадян, яких вона ошахраювала на кілька тисяч гривень.

Правоохоронці з’ясували: черкащанка вдавала, що продає косметичні засоби, посуд, одяг, спортивний інвентар, електроінструменти та інші речі на умовах повної оплати за товар. А коли отримувала на банківські картки від покупців гроші, блокувала людей та змінювала назву інтернет-магазину.

У шахрайстві юну правопорушницю викрили оперативники управлінь карного розшуку та протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими Одеського районного управління поліції № 1. Наразі поліцейські встановили кількох потерпілих. За товар, який громадяни не отримали, вони в загальному сплатила зловмисниці більше 16-ти тисяч гривень.

Під час санкціонованого обшуку за місцем менкання фігурантки на Черкащині правоохоронці вилучили банківські та сім-карти, кілька смартфонів та інші речові докази її протиправної діяльності. Їх поліцейські скерували на дослідження в рамках провадження, розпочатого за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України. Слідство триває. Вирішується питання про оголошення дівчині підозри та обрання запобіжного заходу.

Зазначимо, що шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Поліцейські вкотре наголошують громадянам: задля уникнення подібних ситуацій, сплачуйте кошти за покупки тільки після того, як отримаєте товар і пересвідчитеся, що він якісний і вас повністю задовольняє.

Одеське районне управління поліції № 1