16-річний молодик із Болградського району відправиться за ґрати за спричинення тяжких тілесних ушкоджень

Хлопець побив колишнього чоловіка своєї хрещеної, коли той прийшов додому до жінки привітати з днем народження їхнього спільного сина.

45-річний потерпілий потрапив у Роздільнянську центральну районну лікарню із розривом селезінки. Про це поліцейським повідомили медики.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували: громадянин навідався до колишньої дружини на свято сина, але на порозі зустрівся з похресником жінки. Підліток недолюблював чоловіка через давні сімейні конфлікти. Між ними миттєво спалахнула сварка, в ході якої хлопець повалив гостя на землю та завдав йому декілька ударів ногами в живіт.

«Потерпілий сам звернувся по допомогу в лікарню. Юнака поліцейські розшукали за місцем мешкання, він скоєного заперечувати не став. Йому повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років», – прокоментував начальник Роздільнянського районного відділу поліції Вячеслав Мішеченко.

Фігурант досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тож сам відповідатиме за свої дії.

Триває слідство.

Роздільнянський районний відділ поліції Одеської області