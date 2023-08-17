16 тисяч гривень втратила жителька Тернополя, бажаючи оформити у шахраїв “грошову допомогу від держави”
До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 63-річної жительки обласного центру про те, що з її банківської картки незаконно списали 16 тисяч гривень.
Зі слів жінки, у месенджері їй надійшло повідомлення про можливість оформити грошову допомогу від держави під час війни. Вона перейшла за вказаним у сповіщенні посиланням на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплат, та ввела там дані своєї банківської картки. Після чого з її рахунку було списано усі гроші.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.
Правоохоронці вкотре наголошують, щоб не потрапити на гачок шахраїв, дотримуйтеся наступних правил безпеки:
1. Отримуйте інформацію про виплати лише з офіційних джерел.
2. Не переходьте за сумнівними посиланнями.
4. Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.
4. Не розголошуйте нікому: тризначний номер на звороті картки; пін-код до картки; логін та пароль до інтернет-банкінгу та коди, які надходять вам на телефон.
У разі підозри шахрайських дій, блокуйте картку та телефонуйте на лінію 102.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet