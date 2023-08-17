16 тисяч гривень втратила жителька Тернополя, бажаючи оформити у шахраїв “грошову допомогу від держави”

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 63-річної жительки обласного центру про те, що з її банківської картки незаконно списали 16 тисяч гривень.

Зі слів жінки, у месенджері їй надійшло повідомлення про можливість оформити грошову допомогу від держави під час війни. Вона перейшла за вказаним у сповіщенні посиланням на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплат, та ввела там дані своєї банківської картки. Після чого з її рахунку було списано усі гроші.

16 тисяч гривень втратила жителька тернополя, бажаючи оформити грошову допомогу від держави

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре наголошують, щоб не потрапити на гачок шахраїв, дотримуйтеся наступних правил безпеки:

1. Отримуйте інформацію про виплати лише з офіційних джерел.

2. Не переходьте за сумнівними посиланнями.

4. Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.

4. Не розголошуйте нікому: тризначний номер на звороті картки; пін-код до картки; логін та пароль до інтернет-банкінгу та коди, які надходять вам на телефон.

У разі підозри шахрайських дій, блокуйте картку та телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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