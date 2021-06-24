160 тис. грн збитків на закупці програмного забезпечення – підозрюється посадовець Національної школи суддів України

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру посадовцю Національної школи суддів України за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу інформаційних технологій НШСУ, будучи відповідальною особою за прийняття товару та послуг, неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне до них ставлення, не забезпечив перевірку фактично поставленого ліцензійного програмного забезпечення на його відповідність умовам договору поставки, та здійснив оплату на загальну суму 220 тис. гривень.

Згідно висновку комплексної товарознавчої та економічної експертизи, фактична вартість наданих послуг та товарів становить 56 тис. гривень.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного, державі в особі НШСУ завдано збитків на загальну суму понад 160 тис. гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури