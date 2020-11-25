17-річний хлопець отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки на околиці селища Сарати

Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні районної лікарні.

В ході перевірки було встановлено, що у неповнолітнього в руках вибухнула граната РГД-5, яку він знайшов в автомобілі на місцевій фермі. Вибухонебезпечний предмет сховав у транспортному засобі фермера місцевий пастух. Зі слів чоловіка, гранату він знайшов кілька днів тому у полі.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вилучені уламки гранати правоохоронці направили на експертизу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Одеської області