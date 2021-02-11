17-річний раніше судимий юнак у Мукачеві побив перехожого і відібрав у нього мобільний і гаманець

9 лютого близько 22:00 години до Мукачівського районного управління поліції звернувся 38-річний мукачівець, який повідомив, що його пограбував невідомий.

Чоловік розповів, що йшов по вулиці Духновича, як до нього підбіг молодий хлопець. Зловмисник наніс тілесні ушкодження потерпілому та силою відібрав мобільний телефон і гаманець з грошима. Після скоєного нападник з награбованим втік.

Поліцейські Мукачева оперативно встановили особу зловмисника та передали відповідне орієнтування екіпажам патрульної поліції. Причетного до грабежу відшукали неподалік від місця скоєння злочину.

Зловмисником виявився 17-річний хлопець, який раніше вже притягався до відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину передбачного частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України ( грабіж вчинений повторно із застосуванням фізичного насильства). Викрадені речі від фігуранта поліцейські вилучили та повернуть потерпілому.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За такі протиправні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

Слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн