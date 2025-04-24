17-річний закарпатець перебуваючи на задньому сидінні таксі, раптом почав душити водія примушуючи віддати смартфон і 3 тис грн

Слідчі Тячівського районного відділу поліції завершили досудове розслідування у справі щодо розбійного нападу на 61-річного жителя селища Дубове. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження стосовно 17-річного закарпатця скеровано до суду

За матеріалами співробітників Тячівського районного відділу поліції судитимуть 17-річного мешканця селища Дубове, який скоїв розбійний напад на таксиста. Інцидент трапився 21 січня цього року. Тоді до поліції звернувся 61-річний чоловік та повідомив, що на нього напав невідомий.

Поліцейські, які виїжджали на місце події, встановили, що заявник працює таксистом. Тієї ночі він перевозив клієнта, який, перебуваючи на задньому сидінні автомобіля, раптово почав душити заявника та завдав йому кілька ударів по голові. Згодом зловмисник силою відібрав у водія мобільний телефон, 3 тисячі гривень та на ходу вискочив із транспортного засобу.

Оперативники кримінальної поліції встановили, що до злочину причетний 17-річний місцевий житель. Його швидко розшукали та затримали.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження, за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури, скеровано для судового розгляду.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області