17- та 24-річний молодики за обіцяні 1000 доларів спалили автомобіль військового у Святошинському районі Києва

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом молодикам – 17 та 24-х років у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

У листопаді 2024 року мешканці одного зі столичних хостелів шукали підробок у мережі Інтернет. Один з них отримав повідомлення в Telegram, в якому йому пропонували заробити 1000 доларів США. Для цього потрібно знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань. До виконання замовлення хлопець залучив свого 24-річного сусіда по хостелу.

Надалі в районі станції метро «Академмістечко» молодики почали шукати автомобілі ЗСУ. На вул. Димерська вони побачили автомобіль марки «Ніссан» з наліпкою у вигляді хреста на задньому вікні. Замовник погодив підпал цієї машини.

Для підпалу автомобіля на АЗС вони придбали бензин. Дочекавшись вечора, один зі спільників облив бензином капот автомобіля та підпалив його. Інший молодик зняв на свій мобільний телефон як машина горить.

Обох паліїв затримали, їм повідомлено про підозру.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – для 24-річного молодика та цілодобового домашнього арешту – для 17-річного.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Пресслужба Київської міської прокуратури