18-річний хакер із Великоберезнянщини розповсюджував шкідливе програмне забезпечення

Поліцейські відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області спільно зі слідчими Ужгородського районного відділення поліції повідомили про підозру 18-річному жителю села Луг Великоберезнянського району.

Слідчі встановили, що хлопець, будучи зареєстрованим на форумі хакерів, розповсюджував шкідливе програмне забезпечення.

18-річний житель Великоберезнянщини здійснював так зване “криптування” шкідливого програмного забезпечення, тобто робив його таким, щоб антивірусні програмні засоби визначали його як не шкідливе.

Після того, як люди встановлювали шкідливе програмне забезпечення на комп’ютер, треті особи мали можливість незаконно отримувати доступ до файлів, що зберігалися на ньому.

Тепер, за процесуального керівництва прокуратури Ужгородського району, чоловікові повідомили про підозру у кіберзлочині. 18-річному жителю села Луг інкримінують частину 1 статті 361-1 Кримінального кодексу України, тобто створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років.

У справі триває досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн