18-річний мешканець Полтавщини жорстоко вбив неповнолітню дівчину

У Миргороді, поблизу цвинтаря, у ставку, виявлено тіло 17-річної дівчини. Очевидно насильницька смерть — численні тілесні ушкодження, зламаний палець, рублені рани різної локації.

Встановлено, що 27.10.2020 два хлопці та потерпіла прогулювалися вулицями міста та зайшли додому до одного з хлопців. Останній, перебуваючи в будинку, взяв з собою невеличку сокирку. На запитання приятелів відповів, що нібито «на всякий випадок, для самозахисту».

Компанія юних осіб не підозрюючи нічого продовжили свою прогулянку. Неочікувано 18-річний хлопець дістав сокиру та напав на дівчину. Вбивав тваринно, безжалісно, без шансу на спасіння. Інший парубок спробував стати на перешкоді, однак сокира в руках вбивці та погрози змусили його підкоритися зловмиснику.

Крім того, зловмисник забрав мобільний телефон неповнолітньої жертви та спробував позбутися даних, підтверджуючих їх спілкування і самого засобу зв’язку. Проведеними слідчими діями вилучено ряд доказів, в тому числі знаряддя вбивства.

Нелюд у вчиненому зізнався. На запитання про причини та мотиви вчинення особливо тяжкого злочину відповідає «бо так». Психічний стан зловмисника перевірятимуть слідчі під час досудового розслідування.

Тривають слідчі дії. // Вартові еспресо