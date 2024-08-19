18-річного жителя Одещини з кримінальним стажем судитимуть за шахрайство та незаконне заволодіння мопедом

Молодик вже має судимість за крадіжку. Минулого разу суд дав йому можливість виправитися на волі. За нові злочини він може опинитися за ґратами.

Наприкінці квітня до відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції із заявою щодо протиправних дій хлопця звернувся 31-річний житель Балтської територіальної громади. Чоловік розповів, що юнак з сусіднього села кілька днів гостював у нього і попросив мобільний телефон, щоб послухати музику, та велосипед, щоб поїхати в магазин. Але, отримавши бажане майно, гість зник і перестав виходити на зв’язок.

Поліцейські розшукали хлопця і з’ясували, що він не мав наміру повертати речі власнику. Мобільний телефон зловмисник збув у місті Балта, а велосипедом користувався сам. Втім, поліцейські вилучили і гаджет, і двоколісник.

Поки тривало досудове розслідування цього злочину, на початку травня фігурант подався у ще одне село, де вночі проник на територію домогосподарства 51-річної жінки і привласнив мопед. На двоколіснику зловмисник поїхав до знайомої дівчини, але через несправність покинув його в лісопосадці. Вилучивши мопед, поліцейські розшукали правопорушника і затримали в процесуальному порядку. В подальшому за їхнім клопотанням суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Загальна сума збитку, завданого юнаком потерпілим, становить 13 тисяч гривень.

«У лютому поточного року хлопець був засуджений за крадіжку до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Нині на підставі зібраних доказів ми під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури висунули йому обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому повторно, та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно, з проникненням у сховище. Максимальне покарання за ці правопорушення – до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України ми вже скерували до суду», – розповів начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Подільське районне управління поліції Одещини