18-річний покидьок, який розтрощив Герб України в окупованому Куп’янському районі, став підозрюваним за ще однією статтею

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 18-річному молодику за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Як повідомлялось раніше, наприкінці червня 2022 року біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп‘янського району молодик, який очолює проросійську молодіжну організацію, з іншими особами розтрощив малий Державний Герб України. Йому було заочно повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 КК України).

На цьому прихильник «руського миру» не зупинився. Підозрюваний надав інтерв‘ю окупантським ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії країни-агресора на території України. «Ми будемо повністю змінювати символи на наші, на російські», — додав підозрюваний у своєму інтерв’ю. Відео було поширено у проросійському Телеграм-каналі.

Досудове розслідування проводить СВ Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура